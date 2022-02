Iedereen bij KV Mechelen steunt Oekraïense ploegmaat Shved: “Het hele team leeft mee met Marian”

De oorlog in Oekraïne laat ook KV Mechelen niet onberoerd. Marian Shved zag de voorbije dagen tot zijn afschuw hoe ook zijn stad Lviv werd aangevallen door Russische troepen. “Het lijkt me maar normaal dat hij nu niet voor de volle honderd procent gefocust is op het voetbal”, vertelt zijn trainer Wouter Vrancken.

Net als voor vele miljoenen andere Oekraïeners zijn het bange dagen voor Marian Shved en zijn familie. Ook Lviv, de thuisbasis van de Shveds in het uiterste westen van het land, bleef niet gespaard van de Russische oorlogsagressie. “Het spreekt voor zich dat hij ongelofelijk ongerust is over de situatie in zijn land”, vertelde Wouter Vrancken deze middag op zijn persconferentie.

“Zijn vriendin en zijn dochtertje zijn gelukkig in België, maar de rest van zijn familie en vrienden zitten nu allemaal in oorlogsgebied. Hij is er constant mee bezig. Wie zou dat niet zijn? Het lijkt me maar normaal dat hij nu niet voor de volle honderd procent gefocust is op het voetbal. Niet dat hij heeft aangegeven dat hij mentaal niet klaar is om te spelen. Hij traint ook gewoon goed. Misschien is dat wel het enige moment op de dag dat hij zijn zinnen kan verzetten. Maar eenmaal van het veld wil hij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.”

© Dick Demey

Staf en spelers proberen hun Oekraïense ploegmaat te steunen in de mate van het mogelijke. “Ik vind het belangrijk dat hij zijn verhaal kwijt kan. Van nature is Marian geen grootprater. Daarom vraag ik hem zelf geregeld naar de situatie. Ook de spelers zitten er duidelijk mee in en willen er voor hem zijn. Het hele team leeft mee met Marian.”

Respect voor Thalhammer

Het sportieve luik dan. Tegen Cercle Brugge kan Vrancken nog niet rekenen op Bijker (spierscheur), Wouters (ontsteking achillespees) en Peyre (geschorst). De ‘Vereniging’ maakte het KV dit seizoen al knap lastig in de competitie (3-1 winst voor Cercle) en in de beker (2-1 winst voor KV na verlengingen. “Ik heb heel veel respect voor de manier waarop Thalhammer zijn ploeg laat voetballen. Niet omwille van de schoonheid van het voetbal, maar omdat al zijn spelers op dezelfde manier denken en handelen. Ik vind het altijd ‘chapeau’ om zoiets terug te zien bij collega’s. We gaan zelf top moeten zijn om een resultaat neer te zetten en zeker niet meegaan in hun manier van spelen. Het wordt een clash tussen twee speelstijlen, elk met zijn eigen sterktes en zwaktes. Het is aan ons om de openingen te vinden en te benutten in hun manier van spelen.”

48 punten

Met een overwinning evenaart KV morgen het puntentotaal (48 punten) van vorig seizoen aan het einde van de reguliere competitie. “Dat is toch een teken dat we geen slecht seizoen aan het draaien zijn”, aldus Vrancken met een tevreden grijns. “De voorbije wedstrijden hebben we goed gepresteerd als team. Nu moeten we die lijn doortrekken. We mogen er zeker niet vanuit gaan dat alles nu vanzelf zal gaan. Want net dan loopt het mis. Cercle wordt misschien zelfs moeilijker dan onze vorige twee wedstrijden (Antwerp en Genk, red.), maar we willen onze thuisreputatie hoog houden. Dat we op één overwinning staan van ons puntentotaal van vorig seizoen is natuurlijk mooi. De werkethiek, de flow en de spirit zijn allemaal aanwezig. In een teamsport is het belangrijkste om ook echt een team te zijn. Dat laten deze jongens dit seizoen zien.”