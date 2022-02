NMBS geeft realtime-vertrekinformatie op ticketautomaten in 400 stations

Treinreizigers kunnen nu ook op de ticketautomaten in vierhonderd stations in realtime de vertrekinformatie van de eerstvolgende treinen zien.

“De nieuwe dienst is een meerwaarde om reizigers ook in de stations realtime informatie te kunnen geven, bijvoorbeeld wanneer er in hun station geen digitale informatieschermen zijn, ze geen smartphone hebben, de beschikbare data van hun telecomabonnement op is of wanneer de batterij van hun gsm leeg is”, zegt spoormaatschappij NMBS.

Op het scherm van de ticketautomaten krijgen de reizigers nu de tien eerstvolgende vertrekkende treinen te zien, hun actuele vertrektijd, bestemming en het spoor.

De dienstregeling is ook te raadplegen via de gele affiches in elk station, de audio-aankondigingen en op de website of app van de NMBS.