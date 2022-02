Onze oorlogsjournalisten steken Pools-Oekraïense grens over: “Kilometerslange file met vluchtelingen”

Journalist Greg Van Roosbroeck en fotograaf Jeroen Hanselaer hebben donderdag het vliegtuig genomen naar de Poolse hoofdstad Warschau om van daar met de auto naar Oekraïne te rijden. Ze brengen dagelijks verslag uit van de Russisch-Oekraïense oorlog.

In het dorpje Rava Ruska, net over de grens in Oekraïne, wordt duidelijk hoe groot de vluchtelingenstroom is. Duizenden wagens staan in een langgerekte colonne te wachten om Polen binnen te kunnen.

Het gros zijn Oekraïners die van over het hele land zijn komen aanrijden, soms met de kinderen én de grootouders in dezelfde wagen. Samen met transmigranten uit Afrika zoeken ze hun weg door de vele checkpoints die het Oekraïense leger en de politie hier geplaatst hebben.

Aan de grensovergang naar Oekraïne in het Poolse Hrebenne staan dan weer honderden (voornamelijk Oekraïense) vrachtwagens al dagen stil. Ze kunnen niet naar huis en weten niet wanneer ze dat wel kunnen. Volgens de geruchten kunnen ze al zeker tot 1 mei het land niet meer in. “We weten niet waarom we hier staan, we weten niet wanneer we het land opnieuw binnen mogen en we weten niet waar we intussen dan wel naartoe kunnen. Wanneer zullen we onze kinderen opnieuw zien?”, klinkt het daar.

