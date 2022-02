Ook Hein Vanhaezebrouck toont zich bezorgd om situatie in Oekraïne: “Ik denk aan alle Oekraïense spelers met wie ik al heb samengewerkt”

Ook bij de Buffalo’s volgt men de situatie in Oekraïne op de voet. Coach Hein Vanhaezebrouck is duidelijk enorm betrokken: “Ik sprak er al vaak over met Roman Bezus. Eerst hoop je dan alles onder controle blijft maar nu heb ik vooral een déjà-vu”, verwijst HVH impliciet naar de start van de tweede wereldoorlog.

Tot vorige zomer had AA Gent drie Oekraïense voetballers onder contract. Roman Yaremchuk vertrok naar Benfica, terwijl Igor Plastun terugkeerde naar het Bulgaarse Ludogorets. Hierdoor is Roman Bezus momenteel de enige overblijvende Oekraïner in Gentse loondienst: Bij AA Gent doen ze er dan ook alles aan om Bezus en zijn gezin optimaal te ondersteunen: “Ik denk echter ook aan alle andere Oekraïense spelers met wie ik al heb samengewerkt”, aldus Hein Vanhaezebrouck die vorig seizoen inderdaad ook nog Roman Yaremchuk en Igor Plastun onder zijn hoede had. “Vergeet ook niet Makarenko. Maar ik denk ook aan de Russische spelers want zij zullen zich ook wel ongemakkelijk voelen bij wat er nu gebeurt.”

Hoe groot de schok voor Bezus ook was, een echte verrassing is de Russische invasie allerminst: “Ik sprak er al vaak over met Bezus. Eerst hoop je nog dat alles onder controle blijft maar ergens weet je dat er een kans bestaat dat het fout zal lopen. Nu heb ik vooral een déjà-vu met wat er pakweg 80 jaar geleden gebeurde: toen dachten ze ook al lang, dat ze zich geen zorgen moesten maken. Toen klonk ook: er zal niets gebeuren. Nu heeft Oekraïne ook heel lang gehoopt dat het via diplomatieke weg kon lukken.”

Roman Bezus en Roman Yaremchuk vorig jaar bij de Buffalo’s. — © BELGA

“Maar de gebeurtenissen van de afgelopen 48 uur heeft ook zeker een impact gehad op die jongens want ze hebben nog allemaal familie en vrienden daar. Dit is wel een oorlogssituatie hé. Ik noemde het gisteren nog een blitzkrieg want er zijn zoveel gelijkenissen met het verleden. Bezus denkt trouwens ook dat dit niet snel opgelost zal raken. Iedereen zegt dat we ze pijn gaan doen met maatregelen maar dat zal ook enkele jaren duren hoor. Ondertussen zullen er heel veel onschuldige doden vallen….”

Ondertussen probeert ook de internationale voetbalwereld een antwoord te formuleren op de gebeurtenissen in Oekraïne: “Ik kan alleen maar appreciëren wat er gisteren is gebeurd bij Napels-Barcelona met dat groot spandoek. Daarnaast vond ik het ook wel mooi dat Malinovskyi scoorde en zo dus ook zijn T-shirt kon tonen. Gelukkig was het geen Belgische ref, want anders riskeerde hij nog een gele kaart te krijgen. Eerder had ook Yaremchuk al gescoord tegen Ajax. Hij toonde ook een shirt met een belangrijk Oekraïens teken. Meteen hoor je dan: hij kan geschorst worden. Maar dat is geen politiek signaal. Het is het teken van zijn land.”

“Ik verwacht vooral dat iedereen zijn afkeer uit. UEFA heeft besloten om de Champions League-finale te verplaatsen en hopelijk volgt FIFA hun voorbeeld en sluiten ze Rusland uit voor alle internationale competities. Natuurlijk hebben die Russische voetballers er niets meer te maken maar het kan niet anders. Je mag niet wereldvreemd zijn. Je mag niet afzijdig blijven bij zoiets. Uiteraard hebben die federaties enorme belangen, hun grote sponsor is nauw betrokken bij Moskou. Maar wat Schalke 04 doet, chapeau: ze zijn net gezakt naar 2de klasse en verkeren in financiële problemen: Gazprom sponsorde hen voor 9 miljoen euro per jaar en toch dat beslissen om dat contract te verbreken. Dat vind ik knap!”

Het is nog uitkijken of Bezus de Gentse wedstrijdselectie haalt voor de partij op bezoek bij Standard Luik maar Vanhaezebrouck acht het niet onmogelijk: “Roman Yaremchuk scoorde tegen Ajax, Malinovskyi deed het zelfs twee keer bij Atalanta: zij grijpen die momenten aan om zich te tonen. Bezus is ook in staat om die energie – wellicht zelfs negatieve – om te zetten in een positieve prestatie en zo al zijn geliefden steun te betuigen.”

Buffalo’s op Griekse missie: “PAOK is een stevige ploeg”

Vanmiddag werd er ook geloot voor de 1/8-finales van de Uefa Conference League. AA Gent werd gekoppeld aan het Griekse PAOK. Niet meteen een Europese grootheid maar evenmin een hapje. HVH reageerde alvast gematigd positief op deze loting: “Ik ben altijd tevreden over de loting, behalve die keer toen we Wolfsburg lootten in de 1/16-finales van de Champions league. Toen had ik liever gehad dat mijn spelers een absolute topclub hadden gekregen. PAOK is een stevige ploeg die de laatste jaren altijd bovenaan meedraait en ook eens de hoofdvogel afschoot. Nu staan ze ook weer tweede.

Maar vooraleer de Buffalo’s zich mogen opmaken voor een tripje naar Griekenland, wacht er hen eerst ook nog enkele belangrijke duels op Belgische bodem. Om te beginnen, zondag op bezoek in Luik. Achter gesloten deuren maar dat is volgens de Gentse coach geen enorm voordeel: “Ik trok al vaker naar Luik als ze in crisis verkeren, maar verloor er toch vaak. Ik heb het eigenlijk liever dat alles er normaal verloopt. Nu creëert dit mogelijks bepaalde reacties die voor een extra push zorgen.”

Ondertussen lijkt de Gentse ziekenboeg opnieuw wat minder druk bevolkt: “De blessure van Depoitre valt best mee”, haalt HVH opgelucht adem. “Fit raken voor zondag wordt normaal geen probleem. Okumu heeft vandaag voor het eerst met de groep meegetraind, dat ziet er positief uit naar zondag toe. Bruno is terug na operatie; hij is zelf onder de indruk van hoe vlot dat is verlopen en hoe goed hij zich voelt. Bolat trainde niet mee want hij had last aan de knie. Dat moeten we nog opvolgen.”