Union kan zich zaterdag verzekeren van de Champions’ play-offs: “Maar dat geeft ons nog geen redenen om een feestje te bouwen”

Voor dit seizoen was het doel van Union om niet te degraderen. Dik zeven maanden later pronkt Union op de eerste plaats met maar liefst negen punten voorsprong op Club Brugge, en zaterdag kunnen de Brusselaars zich meteen verzekeren van de Champions’ play-offs door beter te doen dan KV Mechelen. Al moet Union het zaterdag tegen Eupen wel stellen zonder koningskoppel Undav-Vanzeir. “Maar we hebben tegen Charleroi al getoond dat we afwezigheden goed kunnen opvangen”, weet Union-coach Felice Mazzu (55).

Dat Mazzu zich geen zorgen maakt om de afwezigheden van Undav en Vanzeir, kunnen we maar moeilijk geloven. Samen was het duo al goed voor 33 doelpunten dit seizoen: dat is meer dan de helft. Gelukkig voor Union hoeft het topschutter Undav maar een speeldag te missen, Vanzeir moet er dan weer vijf aan zich laten voorbijgaan. “Maar ik heb geen zin om verder in te gaan op de schorsing van Vanzeir”, was Mazzu duidelijk. “De schorsing is uitgesproken, en daar eindigt het verhaal. Zulke dingen gebeuren in het voetbal, en zaterdag zal ik na de wedstrijd kunnen zien wat de sportieve impact is van deze schorsing.”

Mazzu heeft er ongetwijfeld een week vol denkwerk opzitten, want zowel Undav als Vanzeir vervangen is niet evident. “Gelukkig hebben we genoeg spelers in de kern die al bewezen hebben dat we op hen kunnen rekenen. Natuurlijk is het vervelend als je zulke spelers mist, maar de groep is er om dat op te lossen. Iedereen vroeg zich vorig weekend af hoe we zouden reageren op de vele afwezigen, en ik denk dat we bewezen hebben dat we enkele schorsingen wel kunnen opvangen.”

Millán-Mitoma?

Verandert Mazzu straks van systeem? “Dat is zeker een mogelijkheid. We hebben enkele situaties uitgeprobeerd, dus we zien wel welke ons het beste lijkt. De meest logische oplossing is misschien wel om Alejandro Millán en Kaoru Mitoma in de spits te laten spelen.” Die laatste speelde nog geen minuut sinds zijn enkelblessure die hij op stage opliep. “Maar als ik hem laat starten, wil dat zeggen dat hij er klaar voor is. Hij heeft ook al 45 minuten in de benen omdat we deze week een oefenwedstrijd afwerkten tegen Deinze (3-2 winst, red.).”

Kaoru Mitoma. — © Isosport

Over Alex Millán, die zaterdag hoogstwaarschijnlijk zijn basisdebuut mag vieren, was Mazzu bovendien enorm tevreden. “Wanneer hij tekende bij Union, wist hij dat hij voor concurrentie moest zorgen en dat hij niet de eerste keuze zou zijn aangezien Undav en Vanzeir een uitzonderlijk duo vormen. Hij toont een schitterende attitude, en respecteert ook die gedachte. Hij werkt hard, integreerde goed in de groep, en viel al enkele keren uitstekend in. Hij is een beetje een mix tussen Vanzeir en Undav. Uiteraard mist hij wat de automatismen, maar zijn mentaliteit en grinta compenseren dat.”

Tot slot uiteraard nog een woordje over de tegenstander: Eupen pakte in de laatste vijf wedstrijden slechts een puntje, maar makkelijk zal het niet worden. “Eupen toonde vorige week tegen Club Brugge dat het uitstekend kan voetballen, want ze speelden een prima tweede helft. De nieuwe trainer verkiest een offensiever systeem met twee aanvallers. Ik denk niet dat we een wedstrijd zoals die tegen Sint-Truiden zullen krijgen, want ik verwacht dat Eupen zelf ook kansen zal willen creëren. En indien het toch een soortgelijke match wordt, is het aan ons om oplossingen te vinden tegen een laag blok.”

LEES OOK.Toont de (teddy)beer van Union zijn klauwen? Leider moet Dante Vanzeir vijf duels missen en rekent nu op Spaanse spits Alex Millan