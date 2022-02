Twee Oost-Vlaamse tieners aangehouden voor doodslag op David Polfliet

De twee tieners uit Oost-Vlaanderen die verdacht worden in het onderzoek naar de dood van David Polfliet in Beveren hebben beroep aangetekend tegen de uithandengeving door de jeugdrechter in Dendermonde. Dat bevestigen hun advocaten. De twee zijn vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van doodslag.

Het lichaam van David Polfliet uit Sint-Niklaas werd op zaterdag 6 maart 2021 gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef in het Oost-Vlaamse Beveren. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door drie toen minderjarige verdachten.

Het ging om een 17-jarige uit Antwerpen, een 17-jarige uit de Beverse deelgemeente Verrebroek en een 16-jarige uit de Beverse deelgemeente Kieldrecht. De twee oudsten zijn nu meerderjarig. Ze gaven zich na de feiten aan bij de politie. De jeugdrechters in Antwerpen en Dendermonde beslisten om hen in Everberg te plaatsen en daarna werden ze in andere instellingen geplaatst. De 16-jarige verdachte ontsnapte in september uit de gesloten afdeling van de gemeenschapsinstelling in Wingene en werd later opgepakt in een hotel in Blankenberge.

De jeugdrechtbank in Dendermonde besliste donderdag om hen beiden uit handen te geven en hen dus als volwassenen te laten berechten. Volgens de verdediging was er geen sprake van homohaat als motief en zou de jeugdrechter beter zelf over de feiten oordelen, en daarom hebben de advocaten beslist om beroep aan te tekenen. De zaak zal nu voor de jeugdkamer van het Gentse hof van beroep komen.