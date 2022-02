Voedselagentschap waarschuwt voor vloeibare xtc in flessen champagne

Twee weken geleden is een 52-jarige Duitsers overleden als gevolg van een vergiftiging in een Italiaans restaurant in Weiden in der Oberpfalz, een plaatsje in het zuiden van Duitsland. Zeven andere restaurantbezoekers die samen met de man een magnumfles champagne hadden gedronken, werden in het ziekenhuis opgenomen. In de fles werd later een grote hoeveelheid MDMA of vloeibare xtc ontdekt.

Intussen blijkt dat er al een tiental gelijkaardige gevallen bekend zijn. Vier in Nederland, de rest in Duitsland.

Ons federaal voedselagentschap waarschuwt nu voor het drinken van champagne van Moët & Chandon Ice Impérial. “Het gaat enkel om 3 liter flessen met het lotnummer “LAJ7QAB6780004”. Ze kunnen mogelijk MDMA (ecstasy) bevatten”, zo luidt de waarschuwing.

LEES OOK. Ze deelden een fles champagne op restaurant, maar die bleek vergiftigd: Duitser overlijdt, zeven vrienden in ziekenhuis

“Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat deze flessen op de Belgische markt aanwezig zijn en momenteel zijn er bij ons ook geen incidenten gemeld”, zegt de woordvoerder van het FAVV. Gevraagd wordt wel dat consumenten die dit product online hebben aangekocht, uiterst voorzichtig te zijn en het niet te consumeren.

Het is nog niet bekend hoe de MDMA in deze flessen terecht is gekomen. Er wordt onder meer onderzocht of er sprake kan zijn van afpersing. Maar in het verleden zijn er ook al gevallen geweest waarbij drugsbendes drugs in drank mengden om ze veilig te kunnen smokkelen.

Het grote gevaar is, zeggen experts, dat je bij het inschenken geen duidelijke kenmerken ziet. Champagne die MDMA bevat zou niet bruisen en een roodbruinige kleur hebben die na verloop van tijd donkerder wordt. Slachtoffers hadden het ook over een afwijkende anijsgeur.

Wie iets verdacht merkt bij het uitschenken, wordt gevraagd het FAVV-meldpunt te contacten en zeker niet te proeven. Zelfs een slok nemen zonder in te slikken kan al gevaarlijk zijn, waarschuwt het voedselagentschap.