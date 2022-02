Braziliaanse bondscoach Tite neemt na WK in Qatar afscheid van Seleçao

Tite neemt na afloop van het WK van eind dit jaar in Qatar afscheid als bondscoach van Brazilië, zo maakte hij vrijdag bekend in een interview op de Braziliaanse sportzender Sportv.

De zestigjarige Tite is Braziliaans bondscoach sinds 2016 en won met de Seleçao in 2019 de Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap. Op het WK van 2018 in Rusland gingen ze er in de kwartfinales in Kazan uit tegen de Rode Duivels.

Eind dit jaar in Qatar zullen ze het toernooi starten als een van de topfavorieten voor de eindzege, naast onder meer regerend wereldkampioen Frankrijk.