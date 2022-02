Timmy Simons blikt vooruit naar levensbelangrijk duel: “Manier van spelen ondergeschikt aan resultaat”

Bij Zulte Waregem verkeert iedereen momenteel in opperste staat van paraatheid voor de komst van Seraing zondag. Met het bezoek van de voorlaatste in de stand, kunnen we immers van een onvervalste degradatiekraker spreken. Ook Timmy Simons steekt het belang van de partij niet onder stoelen of banken: “Het is meer dan ooit van moeten”

Simons zat er vrijdag op de persbabbel – zijn eerste die niet via videocall verliep - schijnbaar ontspannen bij. Het contrast met vorige zaterdag vlak na de wedstrijd op Kortrijk was groot. “Toen zat ik inderdaad met heel wat gemengde gevoelens”, gaf Simons met de glimlach toe. “Omdat je weet hoe belangrijk zo’n derby is. Ik vroeg me toen vooral af hoe het allemaal is kunnen gebeuren. Ik voelde boosheid, ontgoocheling, frustratie… Een beetje alles door elkaar.”

Gesprek

Die emoties lijkt hij ondertussen wel gekanaliseerd te hebben. Al wil dat niet zeggen dat de nederlaag in de derby niet meer nazindert. Zo werd er in het begin van de week in de kleedkamer uitgebreid teruggekomen op de blamage. “Iedereen is daarbij nog eens op zijn plichten en verantwoordelijkheden gewezen”, duidt Simons. “Er is openlijk gesproken binnen het team en de conclusie was dat er meer communicatie moet zijn op het veld en dat er meer als team gespeeld moet worden. Daarna hebben we de partij tegen Kortrijk achter ons proberen laten, want we hadden toch ook nog een erg belangrijke match voor te bereiden. Al blijft zo’n nederlaag toch iets langer in de kleren zitten dan anders.”

Simons beseft dat er zondag gewonnen moet worden. “Al geldt dat nog meer voor Seraing, want in tegenstelling tot hen, hebben wij alles momenteel nog in eigen handen”, merkt hij wel op. “Niet dat dat voor ons veel verandert, want wij kunnen een zeer goede zaak doen.” Hoewel Seraing de laatste tijd geen onuitwisbare indruk liet, is de trainer van Essevee alleszins op zijn hoede voor Les Métallos. “We mogen niet blind in het mes lopen, want met jongens als Maziz, Bernier en Mikautadze hebben ze enkele levensgevaarlijke spelers lopen. Ondanks hun laag puntenaantal hebben ze dus wel jongens die het verschil kunnen maken. Daarnaast probeerden ze woensdag tegen AA Gent ook een nieuw systeem uit, waardoor we niet weten wat we mogen verwachten. Maar we zullen op onze hoede moeten zijn en klaar zijn voor elk scenario.” Mooi moet het daarbij niet per se zijn. “Nu draait het puur om de punten”, is Simons duidelijk. “Natuurlijk breng ik liever mooi voetbal, maar nood breekt wet. We zitten nu eenmaal in een situatie waarbij de manier van spelen ondergeschikt is aan het resultaat.”

Druk

Door de tegenvallende resultaten is de druk op zijn team ondertussen wel gigantisch geworden. Maar ondanks alle mokerslagen kroop er volgens Simons nog geen vertwijfeling in zijn team. “Natuurlijk loopt de spelersgroep momenteel niet over van vertrouwen, maar vertwijfeling is een brug te ver”, stelt hij. Toch probeert hij op training bij momenten de druk te breken. “Af en toe steken we er wel eens een oefening in waarbij het funaspect primeert en er niet te tactisch gedacht moet worden. Niet dat we dan staan te lachen en te gieren, maar zoiets helpt wel en is af en toe eens nodig om de druk wat van de ketel te laten.”

De vraag is ook hoe hij persoonlijk met de druk op zijn positie omgaat. Simons staat voor alle duidelijkheid niet ter discussie bij Essevee, maar na dit seizoen wordt er wel gekeken of zijn contract eventueel opgewaardeerd kan worden naar dat van een hoofdtrainer. Al zijn dat volgens Simons zelf zorgen voor later. “Ik sta daar nu niet bij stil. Momenteel focus ik mij enkel en alleen op de redding. Dit seizoen loopt het niet honderd procent van een leien dakje en we hadden het ons anders voorgesteld, maar ik ga mijn verantwoordelijkheden niet uit de weg. Dat is nu ook eenmaal het lot van een trainer. Maar nog eens: de redding is nu het belangrijkste, de rest zien we dan wel.”