Saga nog niet voorbij: Beerschot legt zich niet neer bij uitspraak BAS en vraagt nog steeds forfaitnederlaag voor Standard

De wedstrijd van de negentiende speeldag in 1A, die op 15 december geprogrammeerd stond, kon niet doorgaan omdat door politiestakingen de veiligheid aan het Luikse stadion niet kon worden gegarandeerd. Er zou een nieuwe datum worden gezocht, maar Beerschot verzette zich daartegen en eiste op basis van het bondsreglement een forfaitnederlaag. Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal besliste echter dat de wedstrijd toch gespeeld moest worden, waarna Beerschot naar het BAS stapte. Daar vingen de Ratten andermaal bot. De Pro League bevestigde gisteren/donderdag dat het duel op woensdag 2 maart (18u45) wordt ingehaald.

Maar Beerschot, dat elk punt in de degradatiestrijd kan gebruiken, laat het daar niet bij. “Beerschot ontving gisterenavond de uitspraak van het BAS in de zaak Standard”, legt de hekkensluiter in een verklaring uit. “Ook zij verklaarden de klacht ten aanzien van Standard onontvankelijk, aangezien de zaak aanhangig werd gemaakt door de kalendermanager van de Pro League en niet door Beerschot zelf. Beerschot wenst te benadrukken dat het de kalendermanager was die de zaak aanhangig maakte, omdat Standard niet akkoord ging met de gevraagde forfait. Beerschot is vrijwillig tussengekomen in de procedure, waarbij nu blijkt dat deze procedure niet door de kalendermanager mocht worden opgestart.”

© BELGA

In deze omstandigheden gaat Beerschot ervan uit dat Standard een forfaitnederlaag krijgt, “vermits het bondsreglement op dat punt heel duidelijk is”, klinkt het verder. Beerschot wacht nu het standpunt af van de kalendermanager inzake een forfait. De club laat weten indien nodig zelf de procedure opnieuw aanhangig te maken.

Beerschot staat achttiende en laatste in eerste klasse met zestien punten uit 27 wedstrijden. Seraing, dat als zeventiende voorlopig barragist is, telt 23 punten (28 wedstrijden). Zulte Waregem op de veilige zestiende plaats heeft 26 punten (28 wedstrijden).