PSG-coach Pochettino over aanslepende blessure Sergio Ramos: “Hij is gefrustreerd en teleurgesteld, we doen er alles aan”

Het is bijna maart en Sergio Ramos heeft dit seizoen nog altijd maar twee volledige wedstrijden gespeeld voor Paris Saint-Germain. De 35-jarige Spanjaard hervalt voortdurend van een kuitblessure. Vrijdag sprak PSG-coach Mauricio Pochettino over de situatie van zijn verdediger.

“Hij is degene die het zwaarst lijdt onder deze situatie”, zei Pochettino op zijn persconferentie. “We proberen hem met al onze middelen te helpen. We hebben een zeer goede medische staf die er alles aan doet. Ook moreel wordt hij door ons gesteund. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terug kan komen en kan doen wat hij het liefste doet, namelijk spelen.”

“Het is voor een geblesseerde speler ook moeilijk om een rol op te nemen in de spelersgroep”, ging de Argentijnse coach verder. “Dynamiek creëer je door betrokken te zijn op training en te concurreren met medespelers. Als je geblesseerd bent is het moeilijk om die cohesie te vinden.”

Ramos moest ook het duel met zijn ex-club Real Madrid vanuit de tribunes volgen. — © REUTERS

Ramos kwam dit seizoen nog maar aan 283 speelminuten in vier competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd. In de Champions League speelde de Spanjaard nog niet. Scoren lukte wel al: eind januari maakte Ramos zijn eerste van het seizoen tegen Reims.

De terugkeer van Sergio Ramos komt volgens PSG wel dichterbij. “Sergio Ramos zet zijn behandeling aan zijn kuitblessure voort. We verwachten dat hij volgende week de training kan hervatten”, klonk het vrijdagvoormiddag op de clubwebsite.

Zaterdagavond neemt PSG het in eigen huis op tegen Saint-Etienne. Op 9 maart staat de terugwedstrijd van de 1/8ste finale van de Champions League tegen Real Madrid op het programma.