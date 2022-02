Premier League-club West Ham geeft Oekraïener Andriy Yarmolenko enkele dagen rust: “Hij was ondersteboven”

© Pool via REUTERS

Andriy Yarmolenko (32), de Oekraïense winger van West Ham United, heeft van zijn club enkele dagen rust gekregen na de inval van Rusland in zijn vaderland. Dat maakte West Ham-coach David Moyes vrijdag bekend.

“Ik heb hem donderdag gesproken en hij was toen helemaal ondersteboven van de gebeurtenissen”, bekende Moyes. “We hopen dan ook allemaal dat zijn familie veilig is. Om te bekomen, hebben we hem enkele dagen rust gegeven.”

“Ik roep elke Oekraïener op om zich te verenigen, zijn loyaliteit aan het land te tonen en het leger te steunen”, schreef Yarmolenko zelf op sociale media. “Onze kracht is vrijheid, het recht om te kiezen, respect en menselijke waarden. We kiezen voor een Europees Oekraïne en zijn trots op onze natie.”

Bij Everton is de Oekraïense verdediger Vitalii Mykolenko dan weer twijfelachtig voor het duel van zaterdag tegen Manchester City. Er volgt nog een gesprek tussen hem en coach Frank Lampard. Bij de Citizens gaf Oleksandr Zinchenko, die de voorbije dagen op sociale media fors van leer trok tegen de Russische president Vladimir Poetin, dan weer aan te willen spelen, zo bevestigde City-coach Pep Guardiola na een gesprek met de speler.

