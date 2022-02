Brandstofprijzen bereiken recordniveaus, en dat zorgt nu al voor files aan tankstations

Vanaf zaterdag mag een liter diesel maximum 1,927 euro kosten. Dat is de het hoogste bedrag ooit. Ook de benzineprijzen stijgen. Voor benzine 95 betaal je maximum 1, 869 euro per liter, voor benzine 98 wordt dat maximum 1,977 euro per liter.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne laat zich voelen aan de pomp. Bij diesel komt er vandaag 8 eurocent bij de maximumprijs. Bij benzine gaat het om zo’n 7 eurocent. De maximumprijzen bereiken daarmee recordhoogtes. Of die stijgende trend zich volgende week zal doorzetten is onzeker. Volgens Johan Mattart, directeur van de Belgische petroleumfederatie BRAFCO zijn de markten ietwat gekalmeerd. De prijzen voor grondstoffen daalden. “Als dat maandag ook het geval is dan zullen de prijzen tegen woensdag een beetje dalen.”

Aanschuiven voor de pomp — © Simon Mouton

Grote leverancier

Rusland is een grote leverancier van gas en olie is, en daardoor schoten de marktprijzen voor deze producten gisteren al de hoogte in. Maar diezelfde markten haalden opgelucht adem na het horen van de sancties die Europa, de VS en het Verenigd Koninkrijk tegen Rusland afkondigden. De ‘financiële atoombom’ zat daar niet tussen. Voorlopig wordt Rusland niet uit het internationale betalingssysteem Swift geweerd. Moest dat alsnog gebeuren dan zijn volgens Mattart nieuwe prijsstijgingen niet uitgesloten. Ook Rusland kan de kost van diesel en benzine doen opdrijven, bijvoorbeeld door de gaskraan naar Europa toe te draaien. “Maximumgrenzen voor brandstofprijzen zijn er niet en dus weet niemand waar dit zou kunnen eindigen”, zegt Mattart.

De aangekondigde prijsstijging deed vrijdag files ontstaan aan tankstations, vooral langs de Nederlandse grens. Heel wat mensen wilden duidelijk nog snel de wagen volgooien, sommigen namen jerrycans mee. “Het is hier al de hele dag ongelofelijk druk. Kort na de middag hadden we al de omzet die we op een andere vrijdag pas rond 23u ’s avonds halen”, zegt Esther Van Camp, shopmanager van het Esso-tankstation in Heffen (Mechelen).

Mazout

Ook de woning verwarmen met mazout was nog nooit zo duur als vandaag. De maximumprijs bij bestellingen van meer dan 2.000 liter is met 6,77 eurocent gestegen tot 0,9552 euro per liter. Tenslotte blijven ook de prijzen voor CNG de hoogte ingaan. Vandaag betaal je aan de pomp al meer dan 3 euro per kilo. Ter vergelijking: de afgelopen jaren schommelden de gemiddelde jaarprijzen voor CNG tussen de 0,80 en 1 euro.

