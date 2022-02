Leider AC Milan laat dure punten liggen tegen Udinese, Alexis Saelemaekers krijgt klein halfuur

AC Milan is vrijdagavond niet voorbij Udinese geraakt. De Milanezen bleven in eigen huis steken op een 1-1-gelijkspel. Alexis Saelemaekers (22) startte op de bank en mocht na 65 minuten invallen.

Na een halfuur kwam AC Milan nochtans op voorsprong via Rafael Leão, de concurrent van Alexis Saelemaekers op de flank. Veel overwicht hadden de Milanezen echter niet en in minuut 66 maakte Udinese via Iyenoma Udogie meer dan verdiend gelijk.

Alexis Saelemaekers stond nog maar een minuut op het veld toen de gelijkmaker viel. Voor een ommekeer kon onze landgenoot niet meer zorgen. Na de wedstrijd was de frustratie bij de thuisploeg groot. De scheidsrechter was kop van Jut, al had Milan het puntenverlies vooral aan zichzelf te danken.

Saelemakers begon als basisspeler aan het seizoen, maar moet nu al een tijdje vrede nemen met een invallersrol. De laatste basisplaats van Saelemaekers dateert al van 17 januari. In totaal kwam het jeugdproduct van Anderlecht dit seizoen al in 35 officiële wedstrijden in actie. Hij scoorde daarin twee keer en gaf drie assists. Die statistieken moeten omhoog, al zal hij dat zelf ook wel beseffen.

AC Milan staat aan de leiding van de Serie A met drie punten voorsprong op Inter, dat vrijdagavond nog in actie komt.