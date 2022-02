Cafés langs ‘Den Omloop’ kunnen wielerfeest weer écht vieren: “Eindelijk niet meer eenzaam de coureurs zien passeren”

“Zonde dat Mathieu niet deelneemt”, klinkt het in café De Vliegende Hollander. “Maar we zullen het niet aan ons hart laten komen én toch voor het eerst sinds lang nog eens knallen” — © Bahnmuller

Zaterdag is met de Omloop Het Nieuwsblad weer koers in Vlaanderen. Echt koers. Mét publiek langs de kant van de weg én ook in de cafés. Bijna twee jaar moesten de cafébazen langs het parcours lijdzaam toekijken hoe coureurs passeerden terwijl hun toog leeg bleef, of er slechts wat mondmaskerstamgasten toegelaten werden. Maar nu is het opnieuw zoals vroeger. “Voor het eerst sinds veel te lang wordt het ouderwets knallen. Eindelijk, na die zware en onzekere jaren.”