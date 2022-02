Waarom ons land in de vuurlinie ligt bij een Russische cyberaanval

Het zijn niet alleen kruisraketten, vliegtuigen en tanks die elkaar aan flarden proberen te knallen in Oekraïne. Ook via het internet bestoken Rusland en Oekraïne elkaar met virussen, wormen en andere ongein. In Kiev gingen de afgelopen dagen verschillende overheidswebsites zwart, maar donderdag lagen ook enkele websites van het Kremlin eruit. “In België moeten we ons niet al te veel zorgen maken. Voorlopig toch”, zeggen specialisten. Want als het conflict groter wordt, dan is ons land zonder twijfel een van de eerste doelwitten.