Schoten gelost wanneer duizenden Oekraïners tegelijk op evacuatietreinen dreigen te kruipen

In Kiev probeert het volk massaal de stad te ontvluchten. In de stations rijden er treinen af en aan om burgers te helpen vluchten naar het buitenland. Wanneer de trein naar het Poolse Lviv arriveert in een station, proberen zoveel mensen tegelijk de trein op te stappen dat er een stormloop dreigt. Daarop schieten enkele Oekraïense soldaten in de lucht om de massa uit elkaar te drijven. Voor sommigen, die al meer dan vier uur wachten op een trein, zit de droom er op: “De baby is bang, de hond is bang. Wij hebben besloten om terug naar huis te keren.”