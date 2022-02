Club Brugge-huurling Maxim De Cuyper loodst 1B-leider Westerlo voorbij Waasland-Beveren

Het was een avondje bibberen en beven in ‘t Kuipje, met Pietro Perdichizzi als antiheld. Eerst zorgde de verdediger met een owngoal voor de 0-1, iets minder dan een kwartier voor affluiten werd hij uitgesloten bij een 2-1 stand in het voordeel van de thuisploeg. Lyle Foster had na 19 minuten immers al voor de gelijkmaker gezorgd, Bruggeling Maxim De Cuyper zette na 66 minuten de 2-1 eindstand op het bord.

In de stand heeft ‘Westel’ nu elf punten meer dan eerste achtervolger RWDM, dat zondagavond de speeldag afsluit met een thuiswedstrijd tegen Lierse. Waasland-Beveren volgt met 13 punten minder dan de leider op de derde plaats.

Lyle Foster zorgde voor een heerlijk doelpunt: