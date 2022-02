Orel Mangala valt geblesseerd uit bij Stuttgart, Jérémy Doku mag pas in blessuretijd comeback maken met Stade Rennes

Mangala moest na 37 minuten naar de kant. Wat er precies met hem aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk. Na de pauze bracht Wataru Endo (58’) de bezoekers op voorsprong, vijf minuten voor tijd maakte Christoph Baumgartner gelijk. Vlak voor affluiten maakte diezelfde Baumgartner de winnende 2-1. Hoffenheim is nu vierde, Stuttgart blijft zeventiende en voorlaatste.

In de Nederlandse Eredivisie won Twente met 1-2 bij RKC Waalwijk. Dario Van den Buijs stond aan de aftrap bij de thuisploeg. In Frankrijk won Stede Rennes met 2-4 bij Montpellier. Jérémy Doku zat terug in de selectie bij Rennes, maar mocht pas in de blessuretijd invallen.