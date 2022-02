Jordan Torunarigha neemt een nieuwe start in Gent: “Hier kan ik me echt focussen op het voetbal”

In Berlijn gold hij als een groot talent, maar blessures en twijfels speelden hem er vaker dan hem lief was parten. Jordan Torunarigha verkaste eind januari op huurbasis van Hertha naar AA Gent en de 24-jarige centrale verdediger maakte al meteen indruk. “Iedereen heeft gezien wat hij in zijn mars had. Jordan leverde vandaag zijn visitekaartje af aan onze fans”, toonde Hein Vanhaezebrouck zich woensdag na de partij tegen Seraing bijzonder gecharmeerd door de gewezen Duitse jeugdinternational.