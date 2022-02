OH Leuven verloor sinds terugkeer naar 1A nog niet tegen Anderlecht: straks vier op een rij?

In een uitverkocht Den Dreef probeert OH Leuven vanavond een vervolgt te breien aan een mooie reeks. Sinds de terugkeer naar de Jupiler Pro League anderhalf jaar geleden verloren de Leuvenaars nog geen enkele keer van Anderlecht. Wij blikten met coach Marc Brys en sleutelspeler Mathieu Maertens terug op de drie voorbije stunts, en stelden hen de vraag of ze vanavond hun paars-witte klavertje vier denken te kunnen vervolledigen.