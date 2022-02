Gerecht onderzoekt financieel geknoei bij musicalproducent Music Hall

Music Hall had in 2017 via een aparte vennootschap geld opgehaald via het belastingvoordeel van de taxshelter voor de opera “Aida”. Het ronselen van investeerders gebeurde onder meer via de Brusselse specialist Casa Kafka Pictures. Die werkt samen met Belfius Bank, die haar klanten warm maakt voor de taxshelterproducten, waarop ze een aanzienlijke fiscale vrijstelling krijgen.

Maar op 16 december vorig jaar volgde een koude douche voor de Aïda-investeerders. De taxsheltercel van de federale overheidsdienst Financiën keurde het belastingvoordeel af. De fiscale attesten bleven uit omdat de producent zijn taxshelterverplichtingen, qua kosten en financiering, niet zou hebben nageleefd. Ook voor een tiental andere producties volgde eind vorig jaar een negatieve beslissing. Er staan miljoenen euro’s aan taxshelterinvesteringen op het spel.

Navraag bij het Vlaams departement Cultuur leert dat er voor verschillende Music Hall-producties geen ‘voltooiingsattesten’ zijn afgeleverd. Woordvoerder Mattijs Deraedt zegt dat de podiumwerken wel zijn voltooid en er een premièredatum is, maar dat aan andere voorwaarden niet is voldaan. Zo mag het productiebudget maximaal voor de helft worden opgehaald via de taxshelter en werd ook niet aangetoond dat de gestorte sommen daadwerkelijk zijn aangewend voor de uitvoering van het budget van het podiumwerk.’

De Tijd vernam dat de miljoenengeldstromen bij Music Hall ook het voorwerp zijn van een gerechtelijk onderzoek in Gent. Een andere tussenpersoon, die ook taxsheltergeld ophaalde voor Music Hall-producties, heeft een strafklacht met burgerlijkepartijstelling ingediend. De advocaten Geert Lenssens en Philippe Renier geven geen commentaar.

Ook de Bijzondere Belasting­inspectie, waarvan al geweten was dat ze de Music Hall-groep onderzocht, heeft het gerecht info bezorgd. Het parket wil geen commentaar geven.