Ook Cristiano Ronaldo stuurt boodschap de wereld in na inval in Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne raakt iedereen van ons. Ook vanuit de sportwereld komt er veel steun voor het Oost-Europese land. Zelfs Cristiano Ronaldo vond het nodig om een boodschap naar zijn meer dan 4 miljoen volgers op Instagram.

“We moeten een betere wereld creëren voor onze kinderen. Ik bid voor vrede op onze wereld”, aldus de Portugese aanvaller van Manchester United.

UCI veroordeelt Russische inval, ook FINA grijpt in

De Internationale Wielerunie UCI “veroordeelt de Russische inval” in Oekraïne en “volgt met ongerustheid de ontwikkelingen in het land”, zo klinkt het vrijdag in een mededeling.

“We veroordelen met klem deze inbreuken op het internationale recht en de schendingen van de Oekraïense territoriale integriteit. De UCI roept dan ook op de vijandelijkheden zo snel mogelijk te staken. Daarnaast scharen we ons bij het Internationaal Olympisch Comité IOC, dat eerder al deze schending van de olympische wapenstilstand veroordeeld heeft”, aldus de UCI. “We zijn met onze gedachten bij het Oekraïense volk.”

UCI-voorzitter David Lappartient benadrukte ook nog dat er dit jaar geen UCI-wielerwedstrijden op het programma staan in Rusland en Wit-Rusland. Heel wat andere sportorganisaties schrapten eerder al hun wedstrijden en competities in beide landen.

Zo haalt de Internationale Zwemfederatie FINA het duel tussen Rusland en Griekenland in de World League waterpolo van begin volgende maand weg uit Sint-Petersburg. De World Series-wedstrijd in Kazan voor schoonspringers en synchroonzwemsters (8-10 april) is afgelast. Het WK kortebaan van eind dit jaar in Kazan (17-22 december) blijft voorlopig wel op de kalender staan.

Münchense Allianz Arena in kleuren Oekraïense vlag

Het stadion van de Duitse voetbalclub Bayern München is vrijdagavond verlicht in blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag.

Bayern en de stad München laten zo hun steun blijken aan Oekraïne en zusterstad Kiev, de hoofdstad van Oekraïne die wordt omsingeld door Russische militairen. Rond Kiev vinden zware gevechten plaats.

De Allianz Arena van de ‘Rekordmeister’ kan aan de buitenkant in diverse kleuren worden verlicht. Tussen 18.00 uur en 23.00 uur draagt het stadion de kleuren van de Oekraïense vlag.

Vorig jaar wilde München de Allianz Arena tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije verlichten in de kleuren van de regenboog, als statement tegen de antihomowet die in Hongarije was aangenomen. De UEFA stond dat echter niet toe. Dat kwam de Europese voetbalbond, organisator van het EK, op veel kritiek te staan.

EuroLeague-teams blijven voorlopig weg uit Rusland

Er zullen voorlopig geen wedstrijden meer in Rusland plaatsvinden in de EuroLeague basket. Dat hebben de achttien clubs van de Europese koningsklasse, waarbij CSKA Moskou, Zenit Sint-Petersburg en Unics Kazan, vrijdag besloten na de Russische inval in Oekraïne.

Wedstrijden met Russische teams die in andere landen op het programma staan, gaan voorlopig door zoals gepland. De thuiswedstrijden verhuizen dan naar het buitenland. Er zijn geen Oekraïense ploegen actief in de EuroLeague. De wedstrijd tussen CSKA Moskou en FC Barcelona van komende zondag is afgelast.

“Het besluit is genomen om de integriteit van de competitie te beschermen, zodat de teams hun recht op competitie kunnen blijven verdedigen en de sport van alle politieke acties kan worden geïsoleerd”, klinkt het in een mededeling. “De EuroLeague Basketball zal de situatie blijven opvolgen, met inbegrip van eventuele door nationale en internationale autoriteiten opgelegde voorschriften, en zal indien nodig de nodige wijzigingen in deze besluiten aanbrengen.”