Net voor Vladimir Poetin voor het eerst aantrad als premier, startte er een oorlog waarvan hij als veiligheidsadviseur het scenario had uitgetekend. Toen hij enkele weken premier was, startte hij zijn eerste grootschalige oorlog. Door de carrière van Poetin loopt een rode draad van met geweld uitgevochten conflicten. Eerst in de eigen Russische republieken, later ook over de grens. Een overzicht: