Vakbonden kondigen 24 urenstaking aan in gevangenis Brugge

De vakbonden hebben de stakingsaanzegging voor de Brugse gevangenis geactiveerd. Ze gaan van donderdag 3 maart om 22 uur tot vrijdag 4 maart om 22 uur staken. Het overleg met de overheid was voor de vakbonden ontoereikend.

Ze hadden er al even mee gedreigd, door het indienen van een stakingsaanzegging. Maar nu gaan de vakbonden de Brugse cipiers ook effectief oproepen om te staken. In de praktijk wordt volgende week exact 24 uur het werk neergelegd. “Na overleg op 24 februari werden er onvoldoende oplossingen geboden”, zegt Eddy De Smedt, afgevaardigde bij VSOA.

De voornaamste zorg van de vakbonden is het stijgend aantal geïnterneerden en enkele incidenten met geïnterneerden in de Brugse gevangenis. De vakbonden vroegen een opleiding voor het personeel om met dergelijke mensen om te gaan en oplossingen voor het probleem. “Maar er werd geen akkoord gevonden voor een volwaardige opleiding”, aldus De Smedt. “De overheid wenst enkel een verkorte opleiding aan te bieden voor het werken met geïnterneerden. En op korte termijn is er ook geen oplossing voor de problematische geïnterneerden.”

De vakbonden zijn ontgoocheld en willen nu een signaal geven naar boven toe. “Na de voorbije incidenten die plaats gehad hebben is de maat vol. Wij kunnen niet anders. Het is duidelijk dat ons personeel geen boksbal van gedetineerden, noch geïnterneerden mag zijn”, klinkt het scherp.