Dit is het moment waarop raket inslaat op appartementsgebouw in Kiev: “Rechtstreeks in onze woonkamer”

Zeker 35 mensen, onder wie twee kinderen, zijn vrijdagnacht gewond geraakt bij de gevechten in Kiev. Dat heeft Vladimir Klitschko, de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad, gemeld. Volgens persbureau Reuters zijn zaterdagochtend in totaal twee raketten neergekomen in de stad, allebei in het zuidwesten. Een raketinslag op een flatgebouw werd gefilmd door beveiligingscamera’s binnen en buiten het gebouw. “Het was rechtstreeks in onze woonkamer”, zei een bewoner toen hij werd gefilmd na de inslag. “Mijn vrouw en oudste kind hebben gebroken benen.” Er zijn voor zover bekend geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar volgens een woordvoerder van de hulpdiensten wordt nog tussen het puin gezocht.