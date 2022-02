De villa van Sihame El Kaouakibi en haar vriendin staat gewoon te huur: wij gingen er logeren

Het is ruim een jaar geleden dat Sihame El Kaouakibi in een mediastorm belandde toen ze door bestuursleden van de vzw Let’s Go Urban werd beschuldigd van het doorsluizen van subsidies naar haar eigen bedrijfjes. De Vlaamse Beyoncé, zoals ze wel eens genoemd werd, stapte uit de Open Vld, kwam ziek thuis te zitten en trok zich terug uit de media. Maar haar villa in Edegem, een van de drie luxueuze panden die ze met haar vriendin kocht, is nog gewoon te huur. Wij gingen er logeren.