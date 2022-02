Opnieuw meer snelheidsovertredingen tijdens aangekondigde controleactie in Oost-Vlaanderen: “Nooit eerder reden zoveel automobilisten te snel”

Vrijdag werden in de provincie Oost-Vlaanderen op meer dan 115 plaatsen snelheidscontroles uitgevoerd tijdens de ‘Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen’. Die jaarlijks actie, die op voorhand breed wordt aangekondigd, wil automobilisten in de eerste plaats bewust maken van de gevaren van overdreven of onaangepaste snelheid.

“En dat blijkt andermaal nodig”, klinkt het in een persbericht. “Maar liefst 12,6 procent van alle gecontroleerde voertuigen reed te snel”: 6.196 automobilisten, bij 18 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. “Dat percentage zit nu al sinds 2016 onafgebroken in stijgende lijn”, klinkt het verontwaardigd. “Nooit eerder reden zoveel automobilisten te snel. Positief is wel dat er minder snelheidsovertredingen werden vastgesteld dan tijdens de Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen eind vorig jaar. Toen reed 15,8 procent van de gecontroleerde voertuigen te snel.”

“Deze editie heeft opnieuw aangetoond dat we de autobestuurders moeten blijven wijzen op de gevaren, want naast afleiding, alcohol en drugs en het niet dragen van een gordel, is snelheid één van de vier grote killers in het verkeer”, aldus Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter. “Als je te snel rijdt, zie je minder, is je stopafstand groter, heb je minder tijd om te reageren en is de klap bij een ongeval groter.”

Er werden ook 31 bestuurders betrapt op rijden zonder een gordel, en 75 op gsm-gebruik achter het stuur. Er legden ook 6 bestuurders een positieve ademtest af.