België levert 2.000 machinegeweren en grote hoeveelheden brandstof aan Oekraïens leger, 300 militairen naar Roemenië

“Oekraïne heeft België gevraagd grote hoeveelheid brandstof te leveren voor bevoorrading Oekraïense troepen”, dixit De Croo. “Ons land gaat op die vraag in. Het gaat in totaal om 3.800 ton brandstof.” Omgerekend is dat zowat 3 miljoen liter, die uit de Belgische nationale reserves komen.

“België zal Oekraïense leger ook bevoorraden met 2.000 machinegeweren. Verdere analyse loopt”, aldus de premier. Het gaat machinegeweren van het type FNC, het bekende zwarte machinegeweer dat Defensie momenteel uitfaseert. De levering zal zo snel mogelijk gebeuren.

Eerder werd al toegezegd om beschermingsmateriaal zoals kogelvrije vesten, helmen, en materieel voor verkenning zoals verrekijkers te sturen. Een konvooi met dat materiaal is zaterdag vertrokken.

België stuurt volgende week ook 300 militairen naar Roemenië, als onderdeel van een Frans-Belgisch bataljon. Dat meldt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

Nederland stuurt luchtdoelraketten, ook Frankrijk en Italië leveren wapens

De Nederlandse regering bevestigde zaterdag ook dat het tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten naar Oekraïne zal sturen. Die kunnen vliegtuigen en helikopters raken tot een afstand van ongeveer 5 kilometer. Wanneer de raketten geleverd worden, is nog niet bekend.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken verklaarde ondertussen dat ook Frankrijk bereid is wapens te leveren. Zaterdagochtend maakte Oekraïens president Zelenski op Twitter al bekend dat hij met Frans president Macron had gebeld en dat “wapens en materieel van onze partners onderweg zijn”. En na een onderhoud met de Italiaanse president Draghi verklaarde Zelenski dat ook dat land “militaire steun” had toegezegd.