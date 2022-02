Extra bewijs aangeleverd voor eerste wolf in Vlaams-Brabant

De eerste wolf in Vlaams-Brabant heeft in de gemeente Tielt-Winge eind vorig jaar een ree doodgebeten. Dat heeft nader DNA-onderzoek aangetoond, zo meldt de vzw Welkom Wolf zaterdag.

Op 19 december 2021 werd de organisatie opgeroepen bij een dode ree. Het dier vertoonde een halsbeet, die mogelijk van een wolf afkomstig zou kunnen zijn. Een staal van de beet werd afgenomen met een oorstokje, en naar het genetisch labo van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek gestuurd. Daar is vastgesteld dat het wel degelijk om de beet van een wolf ging.

De kwaliteit van het staal was onvoldoende goed om een volledige genotypering te analyseren. Het gedeeltelijke genotype wijkt echter sterk af van eerdere bekende wolven in ons land, waardoor dit zo goed als zeker een ander dier is.

Op 30 december 2021 filmde een voorbijganger in Heverlee, nabij Leuven, de doortocht van een wolf. Welkom Wolf vermoedt dat dit dezelfde wolf is als degene die in Tielt-Winge de ree doodbeet, maar sluitend bewijs is er niet.