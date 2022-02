Blinde Jabbekenaar wordt wereldkampioen boogschieten in Dubai

Vanhollebeke werd in 2019 al wereldkampioen in het G-boogschieten in de categorie van de atleten met een visuele beperking, in ’s-Hertogenbosch nadat hij er het wereldrecord in zijn categorie verpulverde. Afgelopen zomer verbeterde de Jabbekenaar nog zijn eigen score in Ingelmunster met 494/720. De ambitie om opnieuw wereldkampioen te worden in Dubai was dus groot.

Ruben Vanhollebeke miste zijn start afgelopen donderdag niet en sloot de kwalificaties af op een eerste plaats met 457 op 720 punten. In de kwartfinales op zaterdag trof de Jabbekenaar de Spanjaard Daniel Martin Anaya. De Spanjaard werd vlot met 6-0 opzij gezet. Ook met de Italiaan Daniele Piran kende Vanhollebeke weinig problemen: hij won met 6-2.

De finale speelde Ruben tegen de Pakistaanse Ahmed Tanveer. Tanveer werd zevende in de kwartfinales en schoot in de knock-outfase een ijzersterk tornooi. Ruben kende echter geen genade met zijn tegenstander en won de finale met 6-0.

Ruben staat bekend als de blinde man die tijdens de audities van Belgium Got Talent vorig jaar een appel van het hoofd schoot van jurylid Ann Lemmens