Zelenski is nog in Kiev. — © AFP

“Ik ben hier nog”, zei Volodimir Zelenski zaterdagochtend. Hij postte een zelf gefilmde video waarin hij voor zijn presidentieel paleis stond. De Verenigde Staten boden hem al aan om hem te helpen vluchten, wat hij weigerde. Maar de tijd tikt, want hij is – in zijn woorden – “doelwit nummer 1” van de Russen. Wat zijn zijn opties nog?