OPROEP. Heb jij een vraag over reizen boeken? Wij laten ze beantwoorden door experts

Een zomer van relatieve normaliteit lonkt. De vakantievluchten en -bestemmingen lopen al aardig vol. Moet je als de bliksem boeken? Of wacht je beter op een lastminutereis? Loont het nu om naar verre bestemmingen te gaan? Of blijf je toch maar beter in Europa? Wij laten experts jouw vragen over reizen boeken beantwoorden op maandag 7 maart.