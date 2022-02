De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos heeft de samenwerking met de Europese tegenhanger ESA opgeschort en zal niet meer meewerken bij lanceringen van de Franse basis Kourou in Frans-Guyana, zo heeft de hoogste baas van Roskosmos Dmitry Rogozin zaterdag laten weten. Eerder had Rogozin er al mee gedreigd het ruimtestation ISS op Europa of de VS te laten neerstorten.