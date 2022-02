Oekraïens president Volodimir Zelenski: “We hebben het plan van Rusland gebroken, we zullen winnen”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski verklaarde zaterdag dat het Russische plan “gebroken” is en dat de zege van Oekraïne binnen handbereik is. Volgens de president blijft hoofdstad Kiev in Oekraïense handen. “We hebben de aanval doorstaan en succesvol afgeslagen”, klinkt het in de videoboodschap waarin Zelenski zijn landgenoten vraagt vol te houden. “We zullen winnen.”

“We hebben standgehouden en sloegen de aanvallen van de vijand met succes af. De strijd blijft voortduren in talloze steden en regio’s in het land, maar het is ons leger dat Kiev en enkele sleutelsteden rond de hoofdstad controleert”, aldus Zelenski.

Intussen roept de Oekraïense president de Westerse landen op om standvastiger te zijn tegenover Rusland. Zo roept hij Duitsland en Hongarije ook opnieuw op om “de moed te hebben om Rusland uit te sluiten van het internationale bankensysteem Swift”.

Tegelijk moedigt hij het Russische volk aan om het Kremlin te vragen om de oorlog onmiddellijk te stoppen. “We weten dat velen in Rusland simpelweg geschokt zijn door de wreedheid en kleinzieligheid van de regering”, aldus Zelenski.

Bijna 4.000 doden sinds begin invasie

Sinds Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen, zijn ten minste 198 Oekraïners om het leven gekomen, zo meldt het Oekraïense ministerie van Gezondheid volgens persbureau Interfax-Ukraine. Onder de doden zijn volgens het ministerie ook drie kinderen. Bovendien zijn 1.115 mensen gewond geraakt, onder wie 33 kinderen. Het is niet bekend of het aantal slachtoffers enkel burgerslachtoffers betreft of dat ook militairen in de cijfers zijn opgenomen.

Aan Russische kant zouden - volgens de Oekraïense strijdkrachten - dan weer 3.500 soldaten gesneuveld zijn sinds het begin van de invasie. Daarnaast werden 200 anderen gevangengenomen en werden 14 vliegtuigen, 8 helikopters en 102 tanks vernietigd, naast nog eens meer dan 530 andere militaire voertuigen.

