Twee gewonden bij steekpartij aan discotheek Mac Queen, 17-jarige dader opgepakt

Twee jonge twintigers zijn zaterdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij op de parking van de Mac Queen. De dader - een minderjarige uit Hoeselt - is meegenomen naar het politiekantoor in Sint-Truiden.

De feiten gebeurden op de parking langs de Tongersesteenweg in Borgloon. Twee jongemannen hadden een conflict met elkaar. De jongen van 17 haalde plots een mes boven en haalde uit. Volgens de eerste verklaringen wilde een tweede man tussenkomen om de gemoederen te bedaren. Hij kreeg een messteek in de buik. Het andere slachtoffer werd in het hoofd gestoken. De twee slachtoffers - het zouden Tongenaren zijn - werden naar het ziekenhuis gebracht. Voor de ene volstond een hechting aan het hoofd. De jongeman die in de buik was geraakt, is zwaarder gewond.

De dader zit nog bij de recherche op het politiekantoor in Sint-Truiden en wordt verhoord. Het parket Limburg is intussen op de hoogte. Later dit weekend zal worden beslist wat er met de jongeman gaat gebeuren en of hij bij de onderzoeksrechter wordt voorgeleid.