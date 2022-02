Oekraïense vrouw kan tranen niet bedwingen wanneer ze herenigd wordt met haar kinderen aan Hongaarse grens

Sinds Rusland buurland Oekraïne binnenviel, zijn volgens de VN al minstens 120.000 Oekraïners gevlucht voor het oorlogsgeweld. Ook Anna Semyuk (33) en haar twee kinderen konden naar Hongarije vluchten. Maar dat plan dreigde fout te lopen toen haar echtgenoot werd tegengehouden aan de grens omdat mannen tussen de 18 en 60 jaar het land niet mogen verlaten. Ook Anna mocht eerst de grens niet over omdat ze verpleegster is. Dus vertrouwde hij zijn zoontje en dochtertje toe aan Nataliya Ableyeva (58), een volslagen onbekende. De vrouw pakte de kinderen bij de hand en stak de grens over waar ze na enkele lange uren herenigd werden met hun mama. En dat weerzien was erg emotioneel toen beide vrouwen elkaar huilend in de armen vielen.