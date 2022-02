Stad Diest zet twee medewerkers op non-actief na meldingen van grensoverschrijdend gedrag: “Om intern onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen”

In een onderzoek door een extern bureau in oktober vorig jaar gaven 186 personeelsleden aan dat zij in het afgelopen jaar een of meerdere keren te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag. 70 voelden zich genegeerd, 51 spraken van verbaal geweld, 43 van pesterijen, 13 van fysieke bedreigingen, 6 van fysiek geweld en 3 van ongewenste seksuele aandacht. Over de kwestie gaven (ex-)personeelsleden anonieme getuigenissen in de media.

Zaterdagochtend kwam het schepencollege daarover bijeen: “Wij nemen de getuigenissen zeer ernstig”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Daarom hebben we met het schepencollege beslist om een intern onderzoek op te starten. Om dit onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen, worden twee personeelsleden door de waarnemend algemeen directeur preventief geschorst. Alle medewerkers krijgen de kans om aan te geven in welke mate ze grensoverschrijdend gedrag ervaren en wie daarvoor verantwoordelijk is.”

“We nemen deze beslissing niet licht. Als stad streven wij ernaar dat medewerkers zichzelf kunnen zijn en geen angst moeten hebben voor fysieke of verbale dreigementen of intimidaties door anderen of pesterijen. Dergelijk gedrag gaat in tegen de waardigheid van het ambt en de deontologische code van stad en OCMW Diest. Het welzijn van het personeel is een absolute prioriteit.”“Voor het welzijn van medewerkers lopen waar nodig al trajecten. Ook zijn er in de organisatie vertrouwenspersonen aanwezig bij wie personeelsleden, helemaal op hun eigen voorwaarden, melding kunnen maken van pesterijen en/of grensoverschrijdend gedrag. Als stad maken we er werk van om dergelijk gedrag aan te pakken.”