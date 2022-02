Scorende Bornauw laat zege met Wolfsburg glippen in slot, ook Boyata en Hertha verliezen

Jonas Wind (6.) effende het pad voor de Wolven en Sebastiaan Bornauw (33.) verdubbelde de voorsprong even voorbij het halfuur. Verder dan de aansluitingstreffer van Marcus Thuram (42.) kwam de thuisploeg niet meer in de eerste helft. De bezoekers, met ook Koen Casteels en Aster Vranckx in de basis, hielden net niet stand na rust. De laatste 20 minuten moesten ze met een man minder verder na een rechtstreekse rode kaart voor Maxence Lacroix en incasseerden ze de gelijkmaker van Breel Embolo (82.). Wolfsburg pakt 7 op 12 en is inmiddels twaalfde met 28 punten.

Tegelijkertijd kende Hertha Berlijn minder geluk in en tegen Freiburg (3-0). Aanvoerder Dedryck Boyata moest toekijken hoe Vincenzo Grifo (12.), Kevin Schade (83.) en Lukas Holer (86.) de goals voor hun rekening namen. Hertha kampeert maar net boven de gevarenzone, op de vijftiende plaats met 23 punten.

Nathan De Medina mocht verder nog eens starten bij Arminia Bielefeld, maar hij en zijn ploegmaats waren niet opgewassen tegen Bayer Leverkusen (3-0). Lucas Alario (30.) en Moussa Diaby (57. en 81.) waren de doelpuntenmakers van dienst. Bielefeld staat net boven Hertha in de rangschikking met 25 punten.