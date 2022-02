Spelers van topclub Dinamo Kiev trekken mee ten strijde met Oekraïens leger

Het conflict in Oekräine laat niemand onberoerd. Nadat de Oekraïense regering eerder al opriep om het land mee te verdedigen tegen de Russen, hebben enkele spelers van topclub Dinamo Kiev zich kandidaat gesteld om het leger te vervolledigen.

In tijden als deze is voetbal bijzaak. Het conflict in Oekraïne zorgde de voorbije dagen al voor heel wat slachtoffers en de teller staat niet stil. Enkele dagen geleden lieten de Braziliaanse spelers van Shakhtar Donetsk al weten dat ze hulp nodig hadden om het land te verlaten.

Voor Oekraïners ligt dat nog wat moeilijker. Velen van hen willen hun land niet in de steek laten en trekken mee ten strijde, in zover dat dat kan. Zo ook enkele spelers van topclub Dinamo Kiev. Het Georgische oppositielid Nika Meliya postte deze foto waarop enkele spelers van de Oekraïense topclub poseren in wapenuitrusting.

“Het zijn legendes, de meesten van hen zijn miljonair, maar ze bleven in het land en doen hun burgerplicht tegenover het thuisland”, aldus Meliya.