Overheid Zuid-Afrika geeft vergunningen om te jagen op tien bedreigde neushoorns

Zo’n 150 olifanten, bijna 10 luipaarden en 10 zwarte neushoorns. Dat zijn de meest opvallende dieren op de jachtlijst voor groot wild die de Zuid-Afrikaanse regering heeft vrijgegeven. De aantallen zijn berekend in overeenstemming met de internationale wetten inzake de handel in bedreigde diersoorten.

“Er mogen in totaal tien zwarte neushoorns worden geschoten en 150 olifanten”, zo kondigde het ministerie van Bosbouw en Milieu aan. “Het toegewezen quotum is gebaseerd op schattingen van de populatie. En die laten momenteel een stijgende trend zien.”

Hoewel het aantal zwarte neushoorns in het wild de voorbije jaren wel is verdubbeld tot meer dan 5.000 na een historisch dieptepunt drie decennia geleden, worden ze nog steeds vermeld als ‘ernstig bedreigd’ door onder anderen de International Union for the Conservation of Nature.

Ook de olifantenpopulatie neemt toe. “Er wordt jaarlijks op minder dan 0,.3 procent van die populatie gejaagd in Zuid-Afrika”, klinkt het nog bij het ministerie. De jacht op luipaarden zou beperkt blijven tot dieren van zeven jaar en ouder, en zal alleen worden toegestaan ​​in regio’s waar de populatie “stabiel of toenemend” is.