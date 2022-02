KLM vliegt voorlopig niet meer naar en over Rusland

Net als bij de aankondiging dat KLM twee vluchten die onderweg waren naar Rusland zaterdag liet terugkeren, verwijst de maatschappij naar het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken tegen Rusland na de inval in Oekraïne. Daarbij is afgesproken dat er geen reserveonderdelen voor vliegtuigen meer naar Rusland mogen worden gestuurd, ook niet voor eigen gebruik. Ook voor een vliegtuig dat over Rusland op weg is naar een andere bestemming, zou een noodlanding in Rusland daarom niet mogelijk zijn. “Dat betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat vluchten naar en over Rusland veilig kunnen terugkeren”, aldus de maatschappij.

Volgens een woordvoerder heeft KLM normaal wekelijks negentien vluchten naar Rusland. Voor de vluchten die gepland stonden om over Rusland naar een andere bestemming te vliegen, zoekt de maatschappij naar alternatieven. Mogelijk gaan die over het Midden-Oosten.