OH Leuven-Anderlecht tijdlang stilgelegd, gereanimeerde fan is bij bewustzijn

Drama tijdens het duel tussen OH Leuven en Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen legde Erik Lambrechts plots de wedstrijd stil. In de tribunes was een fan onwel geworden, alle aanwezige medische personeel haastte zich ernaartoe. De fan kreeg een tijdlang hartmassage toegediend, werd nadien naar het ziekenhuis gebracht en is bij bewustzijn.