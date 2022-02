OVERZICHT. Hoe is de situatie op dag drie van het conflict in Oekraïne?

Op de derde dag van het conflict tussen Rusland en Oekraïne was het vooral afwachten of het tot een grootschalige aanval op de hoofdstad Kiev zou komen. Dat is vooralsnog niet gebeurd, de weerstand van de Oekraïeners is te groot. Al slaagden de Russen er wel in om een aantal strategisch belangrijke plaatsen in te nemen. Ondertussen gaan de Europese lidstaten over tot het zenden van wapens én militairen om het Oekraïense leger te ondersteunen. Een overzicht van de huidige situatie.

RUSSEN BREIDEN OFFENSIEF UIT

De Russische eenheden hebben “bevel gekregen om het offensief in Oekraïne verder uit te breiden”, zo kondigde het Russische ministerie van Defensie zaterdag aan. “Vandaag kregen alle eenheden de opdracht om het offensief in alle richtingen uit te breiden, in overeenstemming met het offensiefplan.” Intussen neemt het Russische leger belangrijke plaatsen in.

Zo vonden op de derde dag van de Russische invasie hevige gevechten plaats in de hoofdstad Kiev. Vooral de nacht van vrijdag op zaterdag verliep woelig, net als de ochtend. Eerder werd ook al een appartementsgebouw in Kiev getroffen door zware aanvallen van Russische troepen. Beelden van het flatgebouw toonden duidelijk een verwoestende impact op de bovenste verdiepingen.

© EPA-EFE

In het zuiden van Oekraïne zijn Russische troepen de kerncentrale van Zaporizja dicht genaderd en richten ze hun raketten op het complex. Ook is het strategisch belangrijk voormalig vliegveld van Berdjansk ingenomen. Ze hebben er zwaar militair materiaal gezet. Volgens mediaberichten is de stad omsingeld door militairen, die van daaruit kunnen oprukken naar Odessa en Marioepol. Marioepol ligt dicht bij de separatistische regio’s in het oosten van het land. Het is de laatste grote haven aan de Zee van Azov die onder controle van Oekraïne staat. In de regio Cherson is een betonnen dam opgeblazen om de watertoevoer uit de rivier Dnjepr naar de Krim te herstellen. Oekraïne bouwde die in 2014, na de Russische annexatie, en sloot zo het Noord-Krimkanaal af.

OVERZICHT. Vladimir Poetin is niet aan zijn proefstuk toe: vanaf dag 1 carrière van oorlogen (+)

In het oosten gaat het er hevig aan toe in de grootstad Charkov. Op beelden is te zien hoe mensen er, net zoals in Kiev, op dekens op de grond van een metrostation liggen. Velen van hen hadden waterflessen en voedsel bij. In de Donbass, de separatistische regio, zouden tientallen burgerslachtoffers gevallen zijn. Rusland beweert dat “Oekraïense nationalisten hebben aangevallen en daardoor brand is ontstaan en verschillende woongebouwen verwoest raakten”. In het noordoosten zouden in Soemy aanvallen zijn uitgevoerd door Russische straaljagers. Ook de elektriciteitscentrale kan er elk moment uitvallen, waarschuwde de burgemeester van de stad eerder vandaag. Een gebied ten noorden van de Krim tot aan de Dnjepr-rivier is momenteel overmeesterd door Russen, net als de stad Melitopol. Al zegt Oekraïne dat er nog steeds gevochten wordt.

EUROPA STUURT WAPENS EN MILITAIREN, OOK BELGIË

Ons land gaat 300 militairen naar Roemenië sturen, in het kader van de snelle reactiemacht (Nato Response Force, NRF) die de NAVO ontplooit aan haar oostflank. Naar Oekraïne zelf worden geen NAVO-troepen gestuurd, want dat land is geen lid van de alliantie. Het gaat voornamelijk om 1/3 lansiers van het infanteriebataljon uit Marche-en-Famenne. De Belgische soldaten zullen “een beschermings- en ontradingsmissie uitvoeren”, aldus het ministerie van Defensieminister. De soldaten zullen onderdeel zijn van een Frans-Belgisch bataljon. Frankrijk maakte eerder bekend 500 militairen naar Roemenië te sturen.

België gaat naast mankracht ook wapens inzetten om Oekraïne te steunen. Ons land zal het leger er bevoorraden met 2.000 machinegeweren. Het gaat om wapens van het type FNC van de wapenfabrikant FN uit Herstal, verduidelijkt het kabinet van premier Alexander De Croo. Ons land zal ook 3.800 ton brandstof leveren, omgerekend is dat zowat 3 miljoen liter.

LEES OOK. Zelfs België kan doelwit worden van Poetin: dit zijn de zes mogelijke scenario’s (+)

© EPA-EFE

Ook andere Europese landen verstrekken de Oekraïners van wapens en mankracht. Zo gaat Nederland tweehonderd Stinger-luchtdoelraketten en vijftig raketwerpers met vierhonderd bijbehorende raketten van Duitse makelij sturen. Het gaat om zogeheten Panzerfaust 3-raketten. Dat zijn antitankwapens die vanaf de schouder worden afgevuurd. Duitsland zelf levert zo’n 1.000 antitankwapens en 500 luchtafweerraketten van het type Stinger. Estland stuurt artilleriestukken uit oude voorraden van de voormalige DDR. Tsjechië gaat machinegeweren, automatische geweren, precisiewapens, pistolen en munitie ter waarde van 7,6 miljoen euro schenken aan Oekraïne. Groot-Brittannië heeft tot dusver al 2.000 antitankraketten geleverd. Er wordt ook gewerkt aan plannen om het verzet in Oekraïne te steunen, mochten de Russische troepen de overhand krijgen. Nog volgens de Britse regering zullen zeker een twintigtal staten hulp sturen naar Oekraïne.

OEKRAÏNERS VECHTEN TERUG, OMDAT ZE WILLEN OF MOETEN

“De weerstand van de Oekraïners is groter dan verwacht.” Al verschillende keren weerklonk dit zinnetje bij hooggeplaatste militaire bronnen. De Oekraïense militairen zouden bijzonder strijdlustig zijn, maar ook de burgers zetten alles in om Russische eenheden tegen te werken. Het ministerie van Defensie had opgeroepen via Facebook en op de nationale televisie om molotovcocktails te maken en gooien naar Russische soldaten. Er werden ook 18.000 geweren uitgedeeld aan de bevolking.

LEES OOK. Molotovcocktails, burgers met machinegeweren en een massa extra wapens op komst: Rusland stoot op “ongelooflijk verzet” (+)

In Oekraïne geldt intussen een algemene mobilisatie. Dat wil zeggen dat alle mannen tussen 18 en 60 jaar kunnen worden opgeroepen voor het leger. Ze mogen het land niet verlaten “als gevolg van de geldende noodtoestand”.

UITZONDERLIJKE ZITTING ALGEMENE VERGADERING VN GEPLAND

Zaterdag is beslist dat de VN-Veiligheidsraad zondag opnieuw samenkomt, met het oog op een uitzonderlijke bijeenroeping van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties maandag. Om die Algemene Vergadering uitzonderlijk bijeen te roepen moeten negen van de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad de resolutie goedkeuren. Het bijzondere aan zo’n uitzonderlijke zitting van de Algemene Vergadering, een onderdeel van het VN-reglement dat zelden geactiveerd wordt, is dat er geen vetorecht is voorzien voor de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad.

Rusland gebruikte zelf vrijdag zijn vetorecht nog in de VN-Veiligheidsraad tegen een ontwerpresolutie die de Russische invasie in Oekraïne hekelde en de terugtrekking van de Russische troepen eiste. Een gelijkaardige tekst zou in de loop van volgende week dan aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. De Oekraïense president Zelenski riep de VN zaterdag dan ook op om het Russische stemrecht in de VN-Veiligheidsraad af te pakken.