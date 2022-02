Premier Alexander De Croo sprak met Oekraïense president: “We staan aan jullie zijde”

Premier Alexander De Croo heeft zaterdag een gesprek gevoerd met de Oekraïense president Volodmir Zelenski. Het ging onder meer over de Belgische steun aan Oekraïne “tegen de brutale agressie van Rusland” en over extra maatregelen die op Europees en internationaal niveau genomen zouden moeten worden, zo heeft De Croo zaterdagavond getweet.

“We staan aan jullie zijde, mensen van Oekraïne”, aldus nog De Croo.

De federale regering maakte zaterdag bekend 2.000 machinegeweren te leveren aan het Oekraïense leger en ook 3.800 ton brandstof. In reactie op de Russische inval in Oekraïne gaan er ook 300 Belgische militairen naar Roemenië in het kader van de snelle reactiemacht die de NAVO ontplooit aan haar oostflank.

Zelenski belde zaterdag met een hele reeks leiders, onder wie de Britse premier Boris Johnson, de Nederlandse premier Mark Rutte, de Italiaanse premier Mario Draghi, VN-secretaris-generaal António Guterres en paus Franciscus.