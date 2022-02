Braziliaanse voetballers verlaten Oekraïne in een trein: “We gaan hier nu weg”

Na enkele dagen vast te hebben gezeten in een hotel in het Oekraïense Kiev, is er eindelijk beterschap in zicht voor de Braziliaanse voetballers van Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev. Het Braziliaanse enclave zou met een trein vertrokken zijn uit het land.

Lees meer: Braziliaanse voetballers en families die vastzitten op hotel in Kiev slaan noodkreet: “Kom ons halen”

De afgelopen dagen werd de roep van de Braziliaanse spelers, die in Oekraïne vastzitten, om hen te helpen het land uit te geraken steeds luider. Onder meer ex-Ajacied David Neres riep de Braziliaanse regering op om hen te helpen. Met resultaat. Volgens meerdere mediabronnen zit Neres met een aantal van zijn Braziliaanse landgenoten uit Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev in de trein richting Roemenië.

Neres, die in januari Ajax verliet om zich bij Shakhtar Donetsk aan te sluiten voor een bedrag van naar schatting 12 miljoen euro, verbleef de afgelopen dagen in een hotel in Kiev, omdat de stad nu wordt aangevallen door de Russen.

De Braziliaanse televisiezender Globo publiceerde op haar site een video waarin Maria, echtgenote van Shakhtar Donetsk-speler Marlon, de situatie uitlegt. “We gaan hier nu weg”, zei ze met tranen in de ogen. “De ambassade heeft ons laten weten dat hier drie treinen vertrekken. We gaan in konvooi met alle Brazilianen naar het station. Het is heel eng.”