Deinze deelt nieuwe uppercut uit aan rode lantaarn Virton

Deinze heeft zaterdagavond op de 22e speeldag in de 1B Pro League met 0-2 gewonnen op het veld van rode lantaarn Virton.

Gaëtan Hendrickx opende na 17 minuten de score voor de bezoekers, de Franse aanvaller Bafode Dansoko legde net voor het uur de 0-2 eindstand vast.

In de stand blijft Virton laatste met amper 14 punten, zes minder dan Lommel, met 20 punten de voorlaatste in de stand. De Limburgers hebben bovendien een wedstrijd minder op de teller en staan zondagnamiddag in eigen huis tegenover Moeskroen. Zondagavond sluiten RWDM en Lierse de speeldag af.

Deinze is met 32 punten vierde en doet nog mee in de strijd om de tweede plaats, momenteel in handen van RWDM (35 punten).