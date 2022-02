Trump veroordeelt Russische inval (maar bejubelt vooral zichzelf): “Het probleem is dat onze leiders dom zijn, zo dom”

“We bidden voor de trotse mensen van Oekraïne. God zegene hen allemaal”, aldus Trump. Het voormalig staatshoofd kon eerder deze week nog op kritiek van een aantal Republikeinse partijgenoten en president Joe Biden rekenen nadat hij de militaire acties van president Vladimir Poetin in Oekraïne “geniaal” en “behoorlijk slim” noemde.

“Zoals iedereen begrijpt, zou deze afschuwelijke ramp niet hebben plaatsgevonden als onze verkiezingen niet waren gemanipuleerd en ik president was”, zei Trump, die ondanks een gebrek aan bewijs blijft volhouden dat zijn rivaal de afgelopen presidentsverkiezingen heeft gewonnen door gesjoemel.

Nu benadrukte de oud-president dus nog eens dat het onder zijn bewind nooit tot een dergelijke confrontatie is gekomen. Hij noemde Biden daarom zwak en zei dat hij tijdens zijn ambtsperiode wel goed kon opschieten met Poetin. “Het probleem is niet dat Poetin slim is, want natuurlijk is hij slim. Het echte probleem is dat onze leiders dom zijn, zo dom” aldus Trump.