Westen gooit Russische banken uit Swift: “We schaden het vermogen van Poetin om oorlog te financieren”

“We verbinden ons ertoe een bepaald aantal Russische banken uit Swift te verwijderen”, aldus von der Leyen. “Dit zal ervoor zorgen dat deze banken worden losgekoppeld van het internationale financiële systeem. Al deze maatregelen zullen het vermogen van Poetin om zijn oorlog te financieren aanzienlijk schaden en ze zullen een ernstig uithollend effect hebben op zijn economie. Poetin is een weg ingeslagen die erop gericht is Oekraïne te vernietigen, maar wat hij in feite ook doet is de toekomst van zijn eigen land vernietigen.”

Swift, de afkorting voor Society for Worldwide International Financial Telecommunication, waarvan de hoofdzetel zich in ons land bevindt, is het bedrijf achter het internationale betaalsysteem. Via Swift worden tussen meer dan 11.000 banken wereldwijd beveiligde berichten verstuurd die grensoverschrijdend betalingen mogelijk maken. Zonder toegang tot Swift heeft een land geen toegang meer tot het internationale betaalverkeer en wordt zijn handel dus de facto onmogelijk gemaakt. De maatregel om Rusland de toegang te ontzeggen werd de voorbije dagen dan ook omschreven als “een financieel kernwapen”.