Japanse miljardair schenkt bijna 8 miljoen euro aan Oekraïne

De bekende Japanse ondernemer Hiroshi ‘Mickey’ Mikitani schenkt 1 miljard yen (7,6 miljoen euro) aan de Oekraïense regering. De baas van de Japanse online retailgigant Rakuten laat weten dat het geld bedoeld is voor “humanitaire activiteiten om mensen in Oekraïne te helpen die het slachtoffer zijn van het geweld”.

“Mijn gedachten zijn bij u en het volk van Oekraïne”, zo schreef Mikitani zondag in een brief aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski. “Ik ben van mening dat het vertrappelen van een vreedzaam en democratisch Oekraïne door ongerechtvaardigd geweld een uitdaging is voor de democratie”, zo staat er ook op Twitter.

Mikitani reisde in 2019 naar Kiev en ontmoette daar toen Zelenski.